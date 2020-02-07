В Николаеве «ВМW Х7» врезался в многоэтажку

В пятницу, 7 февраля, в Николаеве автомобиль «ВМW Х7» врезался в дом.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, ДТП произошло во дворе дома по адресу проспект Центральный 141. По словам водителя, он не справился с управлением автомобиля из-за обледеневшей дороги, в результате чего врезался в дом.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве из-за гололеда столкнулись три легковушки.