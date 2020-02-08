В Первомайске спасатели за сутки дважды помогали людям, которые не могли открыть двери – в одном случае им пришлось лезть через окно

В Первомайске спасатели за 7 февраля дважды привлекались для оказания помощи людям, которые не могли самостоятельно открыть двери жилья.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасателям 23-й государственной пожарно-спасательной части дважды поступали звонки с просьбой о помощи гражданам, в помещениях которых закрылась дверь и не было возможности самостоятельно их открыть.

Так, в 10:43 сообщили о том, что на кухне квартиры на улицы Одесская закрылась хозяйка - заклинило замок в межкомнатных дверях. Спасатели через окно попали в дом и открыли их шанцевым инструментом «Halligan».

Позже, в 17:40, на улице Толбухина произошло похожее событие. В свой дом не смогла попасть женщина, а ее 11-летний сын остался заперт дома один. Сотрудники ГСЧС открыли входную дверь с помощью специнструмента.