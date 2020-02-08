В Казахстане вспыхнули массовые беспорядки с поджогом жилых домов – есть погибшие и десятки пострадавших

На юге Казахстана в Жамбылской области произошла драка с участием 70 человек. Они применяли камни, металлические предметы и огнестрельное оружие. В результате конфликта восемь человек погибли, в том числе полицейский, еще 40 человек пострадали.

Об этом пишет nur.kz.

Как сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, инцидент произошел вечером в пятницу, 7 февраля, в селе Масанчи. Позже конфликт охватил села Аукатты и Булан Батыр.

«Провокаторы и очевидцы конфликта снимали драку на видео и распространили их в соцсети. При этом призывали граждан к противоправным действиям. После этого прибыли на место конфликта 300 человек из соседних населенных пунктов. Хулиганы бросали камни друг в друга. Применяли металлические предметы. Применили также огнестрельное оружие», — сказал глава МВД.

По периметру населенных пунктов, а также на въездах к ним, на автодорогах были выставлены блокпосты.

Начато досудебное расследование по статье о хулиганстве, зачинщики и участники конфликта устанавливаются.

Власти заявляют, что в настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии.

Местные СМИ сообщают, то массовые беспорядки начались с конфликта между двумя жителями сел.

«Изначально произошла потасовка, бытовая ссора между жителями двух сел — Каракемер и Масанчи. Пожилого мужчину из Каракемера сильно избили. Масанчи в нашем регионе называют дунганским анклавом, население там — 90 процентов дунган. Казахов и кыргызов немного совсем», — рассказал корреспонденту местного издания житель Кордайского района, блогер Исламбек Дастан.

По словам Исламбека Дастана, жителей Каракемера возмутило поведение группы этнических дунган, которые напали на полицейских. Стражи порядка пытались доставить в полицию водителя машины с «нестандартными» номерными знаками.

«Скрываясь от полиции, нарушитель остановился только во дворе своего дома. Прибывшим следом полицейским родственники правонарушителя оказали сопротивление и нанесли им телесные повреждения», — следует из официального сообщения полиции.

Через несколько часов после этих двух происшествий разъяренная толпа пошла громить и жечь жилые дома в селе Масанчи.

Отметим, что Масанчи является приграничным городом с Киргизией. В связи с тем, что произошли массовые беспорядки, власти усилили границу.

Напомним, как в столице Чили объявили ЧП после массовых беспорядков с поджогами, которые возникли из-за повышения стоимости проезда в метро на 5 центов.