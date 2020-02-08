В китайском Ухане от коронавируса умерли граждане США и Японии, а общее количество жертв возросло до 724

В Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан.

Об этом сообщает New York Times, передает «Левый берег».

В городе скончалась 60-летней гражданка США, у которой до заражения были проблемы со здоровьем. Информации о том, когда она была госпитализирована, нет.

В самих США заболевшими считаются 12 человек. Смертельных случаев в Соединенных Штатах не было.

МИД Японии, в свою очередь, сообщил, что гражданин этой страны также умер в больнице Уханя. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и скончался от пневмонии, передает РБК.

По последней информации, жертвами появившегося в декабре в Ухане коронавируса стали 724 человека. Большинство из них умерли в провинции Хубэй.

За пределами континентального Китая умерли два человека: по одному смертельному случаю было зафиксировано в Гонконге и на Филиппинах.

Количество зараженных новым типом вируса в мире по состоянию на 8 февраля приближается к 35 000, свыше 6000 больных находятся в критическом состоянии. Большинство случаев заболевания приходится на Китай, где началась вспышка.

В том числе 64 человека, зараженные коронавирусом, находятся на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине в японском порту Иокогама. За сутки там выявили еще три случая заражения «уханским» вирусом, заявили в министерстве здравоохранения Японии в субботу. Новых инфицированных отправили в больницы Японии.

По данным властей страны, проверку на возможное заражение прошли 279 человек. Всего на судне находятся более 3500 человек, из них 35 украинцев.

Лайнер Diamond Princess находится на двухнедельном карантине в акватории порта Иокогамы с 3 февраля. Он отправился в круиз 20 января, но вернулся в гавань после того, как в Гонконге на берег сошел мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что правительство Украины создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая. В то же время Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса.

Глава Ровенского областного лабораторного центра Роман Сафонов сообщил на своей странице в Facebook, что у девушки, которая вернулась из Китая, и у которой было подозрение на новый коронавирус, на самом деле оказалась другая болезнь – аденовирус. Ранее на Львовщине госпитализировали двух человек, вернувшихся из Китая.

В Николаевской ОГА прошло совещание по коронавирусу, тогда планировали, что будут дезинфицировать транспорт и отменят массовые мероприятия.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям ОГА, в том числе и Николаевской, усилить меры защиты от коронавируса на местном уровне.