В Новой Одессе «ВАЗ» на перекрестке врезался в «Toyota»

В субботу, 8 февраля, в Новой Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ» и «Toyota».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ» двигался по улице Центральной со стороны города Николаева, в то время, как во встречном направлении ехала «Toyota». «ВАЗ» при повороте налево не предоставил преимущества в движении иномарке, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств. Отметим, что светофор на данном участке дороги на момент аварии не работал.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

В результате аварии никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работали сотрудники полиции.

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