В Николаеве на проспекте «Волга» въехала в «маршрутку» – оба водителя утверждают, что ехали на «зеленый»

В субботу, 8 февраля, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутного такси №2 и автомобиля «Волга».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, маршрутное такси «Рута» двигалось со стороны автовокзала в сторону улицы Космонавтов, в то время, как на проспект с улицы Авангардной выезжала «Волга». Транспортные средства столкнулись на пересечении Богоявленского и Авангардной. При этом, оба водителя утверждают, что двигались на разрешающий сигнал светофора.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

В результате аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства аварии выясняли сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве на перегоне фура «притерла» маршрутное такси с пассажирами.