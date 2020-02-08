В Николаеве на проспекте «Волга» въехала в «маршрутку» – оба водителя утверждают, что ехали на «зеленый»

В субботу, 8 февраля, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутного такси №2 и автомобиля «Волга».
Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.
По предварительной информации, маршрутное такси «Рута» двигалось со стороны автовокзала в сторону улицы Космонавтов, в то время, как на проспект с улицы Авангардной выезжала «Волга». Транспортные средства столкнулись на пересечении Богоявленского и Авангардной. При этом, оба водителя утверждают, что двигались на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства аварии выясняли сотрудники полиции.
Напомним, как в Николаеве на перегоне фура «притерла» маршрутное такси с пассажирами.