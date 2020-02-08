На Николаевщине разыскивают пропавшую без вести женщину

В Николаевской области полиция разыскивает исчезнувшую жительницу пгт Ольшанское Салтыкову Елену Павловну 1983 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
6 февраля около 15:00 женщина ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Имеет расстройства здоровья.
Приметы: рост 163-165 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные прямые, брови дугообразные, глаза темные, нос прямой, губы полные.
Была одета: в дубленку коричневого цвета, свитер светло-коричневого цвета, шапку с рисунком в виде бабочек, брюки черного цвета.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевского отделения полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, (073) 321- 88-05, 102», – обратились в полиции.