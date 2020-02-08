На Николаевщине разыскивают пропавшую без вести женщину

В Николаевской области полиция разыскивает исчезнувшую жительницу пгт Ольшанское Салтыкову Елену Павловну 1983 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

6 февраля около 15:00 женщина ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Имеет расстройства здоровья.

Приметы: рост 163-165 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные прямые, брови дугообразные, глаза темные, нос прямой, губы полные.

Была одета: в дубленку коричневого цвета, свитер светло-коричневого цвета, шапку с рисунком в виде бабочек, брюки черного цвета.