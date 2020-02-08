В Николаеве Volkswagen Golf протаранил Volkswagen Transporter - микроавтобус перевернулся на крышу

Вечером в субботу, 8 февраля, на пересечении улиц Садовой и Чигрина в Николаеве легковой автомобиль Volkswagen Golf перевернул микроавтобус Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как пишет издание, автомобиль Volkswagen Golf, ехавший по ул. Садовой, со стороны ул. Чкалова, в направлении ул. Кузнечной (Скороходова), на перекрестке не пропустил микроавтобус, двигавшийся по ул. Чигрина, со стороны ул. Малой Морской в направлении 3-й Слободской и врезался в левый бок Volkswagen Transporter.

От полученного удара Volkswagen Transporter перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса. С места происшествия ее увезла «скорая». Остальные участники ДТП не пострадали.

Движение на данном перекрестке регулируется светофором. На момент ДТП светофор работал в «мигающем» режиме. При неработающем светофоре ул. Чигрина является главной по отношению к ул. Садовой, поэтому водитель Volkswagen Golf должен был пропустить Volkswagen Transporter.