В Запорожской области провалились под лед и утонули трое пятилетних детей

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В селе Долинское Запорожского района на пруду провалились под лед и утонули трое 5-летних детей.

Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС.

«Запорожская область, 8 февраля в 20:24 в ГСЧС поступила информация, что в с. Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули 3 ребенка (2014 г.р.)», — говорится в сообщении.

Как рассказал Укринформу директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко, всем детям — по пять лет, среди них двое близнецов.

На место происшествия выехали три бригады медиков. За жизнь детей боролись в течение часа, но спасти их не удалось. В полиции факт трагедии подтвердили.

Напомним, в январе возле Николаева из реки Ингул достали тело 41-летнего мужчины.

Роман Свиридов

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