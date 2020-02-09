В Николаеве во время пожара едва не погиб мужчина

В субботу, 8 февраля, в 20:37 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в бытовом помещении на улице Внутриквартальный проезд в Ингульском районе Николаева.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

На место вызова были направлены два отделения 4-й Государственной пожарно-спасательной части и оперативно координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Прибыв, спасатели с помощью звена газодымозащитной службы провели разведку и установили, что в здании находится человек. Мужчину 1963 г.р. пожарные вывели на свежий воздух и передали в карету скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В 21:00 пожар на площади 20 кв.м. был локализован, 22:10 – ликвидирован. Причина возгорания устанавливается. От ГСЧС привлекались три единицы техники и 14 человек личного состава.

Напомним, что ранее в Николаевской области спасатели потушили три пожара в домах и квартире.