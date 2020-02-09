На трассе возле Южноукраинска трактор после столкновения с легковым автомобилем перевернулся на крышу

В воскресение, 9 февраля, на трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев» в районе города Южноукраинска произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Mitsubishi» и трактора.

Фотографии с места происшествия на своей странице в Facebook опубликовал Сергей Бурковец.

По информации «Преступности.НЕТ» из собственных источников в полиции, столкновение произошло в момент, когда трактор пересекал трассу. «Mitsubishi», который двигался по трассе, ударил трактор в бок, после чего последний слетел в кювет и перевернулся на крышу.

Оба водителя с травмами неизвестной степени тяжести доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель «Mitsubishi» в момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортные средства получили значительные механические повреждения.

Информация обновляется…