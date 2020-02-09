На Днепропетровщине неизвестные высыпали из грузовика 2 тонны мертвых кур

В Днепропетровской области у въезда в село Широкое в 200 метрах от трассы Днепр-Кривой Рог неизвестные высыпали из грузовика около 2 тонн тушек мертвых кур.

Об этом говорится в сюжете ТРК «Рудана».

Пару дней куриные тушки лежали прямо возле трассы, местные жители подняли тревогу после того, как до них стал доноситься неприятный запах от разлагающихся кур. По словам сельского головы Николая Соляника, тушки привезли на некую местную фабрику для переработки на костную муку. Груз высыпали за пределами села и на него есть разрешение, подписанное в областной Госпотребслужбе.

Сельский голова заверил, что тушки пролежат около села до 1 марта, а затем их заберут. Также он сказал, что кур обработают специальной жидкостью, а затем они будут переработаны.

Местные жители сообщили журналистам, что о существовании фабрики им ничего неизвестно. Они выразили свою обеспокоенность по поводу того, что с наступлением весны талые воды понесут трупные отходы вместе с жидкостью, которой обработают кур, в близлежащий пруд.

- Я о создании фабрики впервые слышу! Никогда не существовало такой на территории сельсовета. Всю свою жизнь (50 лет) прожил в этом селе! Поверьте, село и все вокруг него знаю досконально! — прокомментировал ситуацию местный житель села Анатолий Сальник.

Вечером 6 февраля часть куриных тушек погрузили в машину и вывезли, однако импровизированный «могильник» полностью устранить пока не удалось.

Напомним, 8 июня 2018 года владельцев агрохолдинга «Гавриловские курчата» задержали по подозрению в организации птичьего могильника. Их обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде на сумму более 200 млн гривен. Суд избрал Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн, а его жене - арест с залогом 90 млн грн. Менеджеру компании Ивану Зозуле присудили 84 млн грн залога. Деньги тогда внесли лишь за Марину Сигал, и она вышла из СИЗО.

Отметим, что в марте 2019 года у Луценко закрыли дело против экс-нардепа от Партии регионов, подозреваемого в создании птичьего могильника