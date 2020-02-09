В России самолет с почти сотней пассажиров на борту совершил жесткую посадку «на брюхо»

В воскресение, 9 февраля, в аэропорту Усинска Республики Коми (Российская Федерация, – ПН) пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair с 94 пассажирами совершил жесткую посадку.

Об этом говорится в сообщении администрации Республики Коми.

«Пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. В санчасть самостоятельно обратилась одна женщина. В результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт», – говорится в сообщении. ​

По информации СМИ, лайнер, летевший из Москвы, приземлился на «брюхо» из-за сломанных шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров пришлось спускать по надувным трапам.

Напомним, накануне в Стамбуле потерпел крушение авиалайнер – все пассажиры остались живы, но 52 человека получили травмы.