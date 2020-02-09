В Киеве пьяный 24-летний парень угнал автомобиль своего начальника и пытался скрыться от патрульных

В ночь на воскресение, 9 февраля, в пригороде Киева сотрудники патрульной полиции с погоней задержали водителя автомобиля «Subaru», который пытался от них скрыться.

Об этом сообщает Информатор.

На автомобиль, который нарушал правила дорожного движения, патрульные обратили внимание на проспекте Леся Курбаса в Киеве. При этом водитель игнорировал требование об остановке и пытался скрыться. «Subaru» продолжал движение и создавал множество аварийных ситуаций. Остановить машину удалось только в селе Софиевская Борщаговка на улице Полевой.

Авто остановилось, лишь когда снес несколько булыжников, за которыми был тупик.

В машине было четыре человека. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения, включая и водителя.

«24-летний парень по имени Валентин рассказал, что это не его автомобиль. Машина принадлежит его начальнику. Обычно он использует ее в рабочих целях, но сегодня, после употребления спиртного, он решил покататься с друзьями и сел за руль. Также он добавил, что его лишили прав еще четыре года назад. Водитель отказался проходить тест на наличие алкоголя, но не отрицал, что перед поездкой пил пиво. При этом объяснить, из-за чего он пытался скрыться от полиции, он не смог», - говорится в сообщении.

На водителя составили административные материалы по нескольким статьям, включая вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Напомним, в августе прошлого года в Вознесенске работник автомобильной мойки ночью угнал «Renault Trafic» клиента и врезался на нем в столб.