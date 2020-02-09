В двух крупнейших аэропортах Европы отменили уже более 200 рейсов из-за штормового ветра

Во Франкфурте, Германия, отменили около 100 рейсов из-за шторма Сабин, а в Амстердаме, Нидерланды около 120 рейсов из-за шторма Сиара.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает НВ.

Сообщается, что эти два аэропорта – одни из самых крупных в Европе.

Представительница аэропорта во Франкфурте сообщила, что число отмененных рейсов составляет около 8% из примерно 1200 вылетов и прилетов, запланированных во Франкфурте на день. Она также добавила, что количество отмененных рейсов будет увеличиваться ближе к вечеру, в связи с ожиданием усиления ветра.

Напомним, в воскресение, 9 февраля, в аэропорту Усинска Республики Коми пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair с 94 пассажирами совершил жесткую посадку.