В двух крупнейших аэропортах Европы отменили уже более 200 рейсов из-за штормового ветра

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

Во Франкфурте, Германия, отменили около 100 рейсов из-за шторма Сабин, а в Амстердаме, Нидерланды около 120 рейсов из-за шторма Сиара.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает НВ.

Сообщается, что эти два аэропорта – одни из самых крупных в Европе.

Представительница аэропорта во Франкфурте сообщила, что число отмененных рейсов составляет около 8% из примерно 1200 вылетов и прилетов, запланированных во Франкфурте на день. Она также добавила, что количество отмененных рейсов будет увеличиваться ближе к вечеру, в связи с ожиданием усиления ветра.

Напомним, в воскресение, 9 февраля, в аэропорту Усинска Республики Коми пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair с 94 пассажирами совершил жесткую посадку.

Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия