В Казахстане из-за массовых беспорядков погибли уже 10 человек - тысячи беженцев переходят границу с Киргизией

Число жертв столкновений в Казахстане достигло 10 человек, границу с Киргизией пересекли около 4,5 тыс. беженцев.

Об этом сообщает «Радио Азаттык».

По словам замминистра внутренних дел Алексея Калайчиди, восемь человек погибли во время беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, еще двое скончались в реанимации. Он также отметил, что в ходе беспорядков в селе Масанчи пострадали пятеро полицейских, трое из них получили огнестрельные ранения. В больницах остаются 39 пострадавших при столкновениях.

Также казахстанские правозащитники сообщают, что на казахстанско-киргизской границе "скопились несколько сот беженцев, в основном, женщин с детьми, которые переходят границу в Киргизию в поиске убежища от конфликта". Около 4,5 тысяч людей уже пересекли границу.

Напомним, власти Казахстана заявили, что столкновения в селе Масанчи на юге Казахстана произошло из-за действий "провокаторов, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость".

По свидетельствам местных жителей, вечером 7 февраля несколько сотен неместных мужчин приехали в села этнических дунган и атаковали сельчан, подожгли дома, магазины, разгромили автомобили.

Напомним, 8 февраля в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки с поджогом жилых домов.