В Одессе на штрафплощадке ночью сгорели 20 автомобилей

В Одессе ночью 10 февраля на штрафплощадке возник пожар, который уничтожил 20 и повредил 3 автомобиля.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

В 04:19 спасателям поступило сообщение о возгорании автомобилей на штрафплощадке на Тираспольском шоссе. В 04:27 спасатели прибыли на место вызова и установили, что горят автомобили на территории специализированного штрафплощадке временного задержания автомобилей и мототранспорта.

Пожарные локализовали возгорание в 04:50 пожар и ликвидировали в 05:12.

В результате пожара огнем уничтожено 20 автомобилей, 3 повреждено и спасены 150 авто. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались пять единиц пожарной техники 21 человек личного состава.

В полиции отметили, что сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и спасатели. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, правовая квалификация ей будет дана по результатам проверки.

Напомним, как в Николаеве ночью неизвестные на стоянке подожгли автомобиль «Lexus».