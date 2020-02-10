На Николаевщине на киевской трассе столкнулись фура и «ВАЗ» – водитель легковушки скончался в больнице

Ночью в воскресенье, 9 февраля, на 133 км автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Вознесенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-2106» и грузового автомобиля «MAN» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На пункт связи 12-й государственной пожарно-спасательной части поступил звонок в 22:39. На место происшествия направлены дежурный караул подразделения на специальном аварийно-спасательном автомобиле САРМ-Л.

По прибытию установлено, что в результате столкновения транспортных средств, автомобиль снесло в кювет, а 40-летнего водителя зажало конструктивными элементами «ВАЗа».

С помощью аварийно-спасательного оборудования пожарные деблокировали пострадавшего и передали работникам кареты скорой медицинской помощи.

От полученных травм мужчина скончался в Вознесенской многопрофильной больнице.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области добавили, что событие квалифицирован по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть»). Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, как на Николаевщине автомобиль врезался в отбойник, в результате чего погибла женщина.