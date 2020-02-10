На Николаевщине во время пожара на даче погибли два человека

В садовом обществе «Нива» Киръяковского сельского совета в Николаевском районе произошел пожар дачного дома, в котором погибли два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре дачного дома на улице Дачной поступило спасателям 9 февраля в 20:22. На место прибыли пожарные 19-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС области.

Выяснилось, что пламя охватило здание, в котором могут находиться люди. В первую очередь все силы направили на тушение и их поиск. Тела погибших - мужчины 1955 года рождения и женщины 1960 года рождения нашли в одном из помещений.

В 21:10 пожар был локализован, в 22:09 ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Вероятной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Всего в тушении привлекалось три единицы техники 12 человек ГСЧС, сотрудники полиции, скорая медицинская помощь.

Напомним, как в Николаеве во время пожара едва не погиб мужчина.