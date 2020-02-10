В Киеве спасатели достали из канализации голого мужчину «под препаратами»

В Киеве в понедельник, 10 февраля, спасатели достали из канализации голого мужчину.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

«На Лыбедской какого-то странного мужчину (под какими-то странными препаратами) достали прямо из сливной ямы. Как он туда попал и почему оказался без одежды неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог», - говорится в сообщении.

Отмечается что прибывшие спасатели повезли отогревать мужчину, потому что «скорая ехала долго.

Ранее сообщалось, что в Днепре девушка в неадекватном состоянии приставала к людям и разбила два автомобиля – ее жестко избили охранники.