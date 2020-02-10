На борту карантинного лайнера у еще одного украинца обнаружили коронавирус

Из числа новых 66 зараженных лиц, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, зафиксирован второй случай инфицирования гражданина Украины.

Об этом сообщает NHK, передает УНН.

«Среди 66 новых зараженных лиц 10 февраля: 45 - японцы, 11 - американцы, 4 - австралийцы, 3 - филиппинцы. Один канадец, один британец и один украинец», - говорится в сообщении.

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии изданию подтвердил эту информацию.

«Да. МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию», - сообщил Погорельцев.

Напомним, на борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе - 25 украинцев. 9 февраля стало известно о коронавирусе у одного их граждан Украины, который находился на этом судне.