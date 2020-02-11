В Мексике художественный критик случайно разбила арт-объект, который оценивали в $20 тысяч

Художественный критик Авелина Леспер случайно разрушила арт-объект мексиканского скульптора Габриэля Рико на открытии выставки Zona Maco в Мексике.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Леспер сказала, что решила поставить рядом с инсталляцией пустую банку от газировки, чтобы выразить презрение к произведению искусства, а потом случайно его разбила. Арт-объект представлял из себя лист стекла, в который вмонтированы камень, футбольный мяч, ветвь дерева, теннисный мяч, перо и нож. В галерее отметили, что критик подошла к работе слишком близко.

Сама Леспер сказала, что, похоже, работа Рико «почувствовала» то, что о ней подумала критик. После случившегося ей сказали, что произведение оценивается в 20 тысяч долларов.

В галерее назвали поведение художественного критика непрофессиональным. Директор музея искусства Соумайя в Мехико сказал, что инцидент был «трагедией». При этом посетители выставки приняли разрушение за часть представления.

Леспер предложила галерее оставить арт-объект разрушенным, чтобы показать судьбу произведения искусства. Когда в учреждении отвергли эту идею, она предложила починить инсталляцию.

Споры о ценности современного искусства вызвал похожий случай, который произошел в декабре на художественной ярмарке Art Basel в Майами. Художник съел арт-объект коллеги Мауриццио Каттелана за 120 тысяч долларов – это был банан, приклеенный к стене скотчем.