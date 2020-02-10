Из-за неисправности в сетях ТЭЦ на Московской еще одна часть центра Николаева останется без тепла

Из-за ремонта дефекта на сетях Николаевской ТЭЦ на пересечении улиц Московская и проспекта Центрального 11 января еще одна часть абонентов в центре города временно останется без тепла.

Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской ТЭЦ.

Как известно, с 18:00 10 февраля до 06:00 11 февраля отключат отопление для 21 жилого дома, 2 дошкольных учреждений, 2 лечебных учреждений. «Николаевская ТЭЦ» обнаружила дефект трубопровода основной магистральной тепловой сети по улице Садовой, участок от улицы Пограничной до Чкалова, который нужно устранить.

А из-за ремонта дефекта на улице Московской теплоснабжение прекратят 11 февраля с 09:00 до 23:00. К работе будет привлечена бригада в составе шести рабочих и шести единиц специальной техники.

На период проведения ремонтных работ будут отключены потребители ЗАО «Николаевская ТЭЦ» по следующим адресам:

– улица Адмиральская, 10, 10-а, 12, 16, 17-а, 18, 19, 21, 23, 24 (гимназия № 2), 37, 41; – ул. Адмирала Макарова, 62-а (д / с №128); – ул. Большая Морская, 47 (музей Верещагина), 58 (д. милиции); – ул. Даля, 1; – ул. Декабристов, 4 («Проминвестбанк»), 4-а; – ул. Дунаева, 36; – ул. М. Морская, 3 (центр. бухгалтер.), 7 (гинекология), 23, 25, 34; – ул. Московская, 4-а, 5, 7, 9 (библ.), 13, 16, 31, 33, 36, 42, 54-а, 56, 57-а (Таможня); – ул. Набережная, 3, 5, 7, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6; – ул. Никольская, 40, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 80; – ул. Потемкинская, 34 (колледж культуры); – ул. Пушкинская, 2; – ул. Севастопольская, 1 (АТС), 2 (муз. уч.), 3; – ул. Соборная, 2, 4, 12, 12-б (Бизнес-центр Украина); – ул. Спасская, 32 (СБУ), 33, 40 (СБУ), 40-а (медчасть СБУ), 50, 52; – ул. Фалеевская, 1, 3, 5 (муз. училище), 7 (ДХТ), 9-а, 9-б; – пр. Центральный, 79, 81, 84 (СШ № 13); – ул. Чкалова, 33; – ул. Шевченко, 64, 64-а, 67, 69, 69-а, 71 (ОСОУ), 75, 81; – ул. Шнеерсона, 2, 2-а, 2-б, 4, 37.

Напомним, что в Николаеве Николаевская ТЭЦ 5 февраля с 00:00 до 19:00 отключала отопление для 461 жилого дома, 15 дошкольных учреждений, 9 школ, 3 больницы, 10 учебных заведений. В 16:00 «Николаевская ТЭЦ» сообщила, что завершила ремонтные работы, но горожане жаловались на отсутствие тепла.