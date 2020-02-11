Из-за ремонта сети «Николаевоблтеплоэнерго» на Колодезной до вечера отключат отопление в 13 домах

В Николаеве во вторник, 11 февраля, на улице Колодезной, 15 «Николаевоблтеплоэнерго» будет проводить ремонт, поэтому временно отключит отопление в 13 домах. Работы планируется закончить до 18:00.
Об этом сообщается на Facebook-странице коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
«Николаевоблтеплоэнерго» оперативно проводит аварийно-восстановительные работы, в результате обнаружения порыва тепловой сети в камере возле жилого дома по адресу улица Колодезная, 15», – говорится сообщении.
От централизованного теплоснабжения будут отключены следующие дома:
– улица Колодезная, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 35, 35а, 37;
– улица 6-я Слободская, 9,11;
– проспект Центральный, 166, 186,184.
Напомним, что 10 и 11 февраля Николаевская ТЭЦ обнаружила дефекты на улицах Московская и Пограничная, поэтому планировала временное отключение тепла в нескольких десятках домов и учреждений.