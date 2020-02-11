Из-за ремонта сети «Николаевоблтеплоэнерго» на Колодезной до вечера отключат отопление в 13 домах

В Николаеве во вторник, 11 февраля, на улице Колодезной, 15 «Николаевоблтеплоэнерго» будет проводить ремонт, поэтому временно отключит отопление в 13 домах. Работы планируется закончить до 18:00.

Об этом сообщается на Facebook-странице коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».

«Николаевоблтеплоэнерго» оперативно проводит аварийно-восстановительные работы, в результате обнаружения порыва тепловой сети в камере возле жилого дома по адресу улица Колодезная, 15», – говорится сообщении.

От централизованного теплоснабжения будут отключены следующие дома:

– улица Колодезная, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 35, 35а, 37;

– улица 6-я Слободская, 9,11;

– проспект Центральный, 166, 186,184.

Напомним, что 10 и 11 февраля Николаевская ТЭЦ обнаружила дефекты на улицах Московская и Пограничная, поэтому планировала временное отключение тепла в нескольких десятках домов и учреждений.