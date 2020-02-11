На николаевском СТО во время работ произошел взрыв – пострадал работник

В понедельник, 10 февраля, в Ингульском районе на станции технического обслуживания из-за взрыва пострадал работник.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел днем того дня на СТО, расположенном на улице Круговой. Во время того, как мужчина занимался газо-сварочными работами, произошел взрыв.

Работник из-за взрыва работник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом, ожоги лица, также были поражены глаза.

Мужчину забрала карета скорой медицинской помощи, после чего его госпитализировали городскую больницу №3.

По информации «Преступности.НЕТ», взорвался бак грузовика, в котором находились остатки горючего, когда мужчина занимался его сваркой.

Напомним, как в Николаеве военнослужащие парень и девушка отравились угарным газом.