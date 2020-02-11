В Очакове полиция разыскивает двух братьев, которые вышли в море на катере и пропали

В Очаковском районе полицейские разыскивают двух мужчин, который вышли в море на катере и пропали.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Очаковский отдел полиции разыскивают местных жителей – 49-летнего Сергея Барилко и 43-летнего Виктора Барилко, которые 9 февраля, находясь на берегу пляжа «15-я батарея» в Очакове, отошли от берега на моторном катере «Прогресс-4» в сторону Тендровской косы, где работают охранниками, и до настоящего времени не прибыли к указанному месту.

Приметы Сергея: рост 176 - 180 см, волосы темные, худощавого телосложения, глаза каре-зеленые. Был одет в: темные спортивные штаны и темную куртку.

Приметы Виктора: рост 185 - 190 см, волосы темные, худощавого телосложения, глаза каро-зеленые. Был одет в: темно-синие джинсы и темную куртку.

Полицейские обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщить в Очаковский отдел полиции по адресу: г. Очаков, ул. А. Зинченко, 90 или по телефонам (05154) 2-26-66, 063-747-21-26, 068-071-40-29, 102.

Напомним, что в Николаевской области полиция разыскивает исчезнувшую жительницу пгт Ольшанское Салтыкову Елену Павловну 1983 года рождения.