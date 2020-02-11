На Николаевщине во время пожара сгорела крыша жилого дома

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Спасатели 11 февраля погасили пожар в жилом доме на улице Николаевской в селе Михайло-Ларино Витовского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 2:53. На место прибыли пожарные 16 и 4-й государственных пожарно-спасательных частей и Витовский отряд местной пожарной охраны «Первомайское». Выяснилось, что пламя охватило крышу здания и по горючим теплоизоляционным материалам распространилось на значительную площадь.

В 3:44 пожар локализовали, в 6:14 ликвидировали на площади 85 кв.м, вероятная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Всего к тушению привлекалось 3 единицы техники, 12 спасателей, также работали сотрудники полиции.

Напомним, что ранее на Николавщине произошло четыре пожара в частных домах.

Вадим Богданов

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