На Николаевщине во время пожара сгорела крыша жилого дома

Спасатели 11 февраля погасили пожар в жилом доме на улице Николаевской в селе Михайло-Ларино Витовского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 2:53. На место прибыли пожарные 16 и 4-й государственных пожарно-спасательных частей и Витовский отряд местной пожарной охраны «Первомайское». Выяснилось, что пламя охватило крышу здания и по горючим теплоизоляционным материалам распространилось на значительную площадь.

В 3:44 пожар локализовали, в 6:14 ликвидировали на площади 85 кв.м, вероятная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Всего к тушению привлекалось 3 единицы техники, 12 спасателей, также работали сотрудники полиции.

Напомним, что ранее на Николавщине произошло четыре пожара в частных домах.