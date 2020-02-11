В Сирии турецкие военные сбили вертолет режима Асада

Во вторник, 11 февраля, в сирийской провинции Идлиб сбили вертолет режима Башара Асада, в результате погибли оба пилота.

Об этом пишет AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Вертолет упал возле деревни Кминас к юго-востоку от административного центра провинции Идлиб. На месте крушения корреспондент AFP видел тела двух пилотов и обломки вертолета.

По данным наблюдателей, воздушное судно было сбито ракетой, выпущенной турецкими военными.

В то же время Анкара утверждает, что вертолет сбили отряды вооруженной оппозиции, пишет Анадолу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после гибели пяти турецких солдат в Идлибе выступил с заявлением, пообещав, что Сирия заплатит «высокую цену» за любое нападение на турецкие войска.

Отметим, 10 февраля пять турецких солдат погибли в результате обстрела сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в провинции Идлиб.

В ответ турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада. Минобороны Турции отчиталось о ликвидации 101 бойца сирийской армии, уничтожении трех танков и вертолета.

Напомним, 12 октября прошлого года в Турции заявили, что подразделения турецкой армии установили контроль над 20 населенными пунктами, которые расположены на севере Сирии, а также об «уничтожении 415 террористов».

В ООН заявили, что на северо-востоке Сирии более 130 тысяч человек были вынуждены покинуть места своего проживания из-за наступления турецких войск.

Позже Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Турции из-за операции «Источник мира» на территории Сирии. 17 октября сообщалось, что США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы.