В Нидерландах прогремели два взрыва – один из них в столице

В Амстердаме произошел двойной взрыв в офисе почтовой компании.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В пресс-службе полиции сообщают, что пострадавших, пока что, нет. По адресу, где произошел взрыв, зарегистрированы четыре компании.

«Утром в среду произошел взрыв в почтовом отделении делового здания, незадолго до 8 часов утра, предположительно вызванный взрывом бомбы. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте работают взрывотехники и спецслужбы.

Обновлено 11:32 В полиции Нидерландов уточнили, что второй взрыв в почтовом отделении произошел не в Амстердаме, а на юго-востоке страны в городе Керкраде. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«До сих пор неизвестно, есть ли связь со взрывом пакета писем сегодня утром в Амстердаме», - говорится в сообщении.

Напомним, в Лондоне террорист с ножом напал на прохожих – полицейские его застрелили