В Турции пилот авиалайнера потерял сознание во время рейса – самолет удалось успешно посадить

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом совершил посадку в аэропорту Стамбула Сабихи Гекчен.

Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на «Cumhuriyet».

Командир экипажа самолета Pegasus, совершавшего рейс PC902 Вена-Стамбул, потерял сознание незадолго до посадки. Второй пилот сообщил наземным службам о ЧП на борту и самостоятельно посадил самолет, сообщает газета со ссылкой на запись переговоров между пилотом и диспетчером.

После посадки пассажиры покинули самолет, а командира экипажа увезла ожидавшая в аэропорту «скорая». Сейчас его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Напомним, 5 февраля самолет Boeing 737-86J этой же авиакомпании Pegasus, совершавший рейс Измир-Стамбул, во время посадки в аэропорту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в кювет и развалился на три части. Крушение произошло из-за плохих погодных условий. Тогда, по уточненным данным, погибло три человека, еще 179 пострадали.