В центре Николаева сломавшаяся фура почти полностью перекрыла улицу Никольскую

В Николаеве 12 февраля на перекрестке улиц Пушкинская и Никольская сломался зерновоз.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Фура сломалась на повороте, из-за чего почти полностью оказалась перекрыта улица Никольская. Для того чтобы проехать в сторону Варваровского моста, осталась свободной только одна полоса. На месте работают сотрудники патрульной полиции. Пока что непонятно, когда устранят поломку и грузовик разблокирует одну из транспортных артерий города.

Напомним, ранее в Николаеве пьяный водитель на Chrysler протаранил Opel.