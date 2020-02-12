В центре Николаева сломавшаяся фура почти полностью перекрыла улицу Никольскую

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В Николаеве 12 февраля на перекрестке улиц Пушкинская и Никольская сломался зерновоз.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Фура сломалась на повороте, из-за чего почти полностью оказалась перекрыта улица Никольская. Для того чтобы проехать в сторону Варваровского моста, осталась свободной только одна полоса. На месте работают сотрудники патрульной полиции. Пока что непонятно, когда устранят поломку и грузовик разблокирует одну из транспортных артерий города.

Напомним, ранее в Николаеве пьяный водитель на Chrysler протаранил Opel.

Вадим Богданов

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