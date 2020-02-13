В Николаеве поломанный на Пушкинской тягач со вчерашнего вечера продолжает перекрывать проезд на Никольскую

В Николаеве седельный тягач по состоянию на утро четверга, 13 февраля, после поломки продолжает находиться на пересечении улиц Пушкинской и Никольской, чем значительно ограничивает движение транспорта.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, эта фура сломалась на пересечении улиц при повороте на Никольскую еще вчера вечером, 12 февраля.

На данный момент, грузовик находится в таком же положении. Его можно объехать только справа. При этом оставшейся ширины достаточно для проезда легкового транспорта.

Грузовой транспорт с улицы Пушкинской не может проехать на Никольскую.