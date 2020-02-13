На Николаевщине на мосту столкнулись два грузовика – один водитель погиб

Возле села Зайчевское Витовского района в ночь на четверг, 13 февраля, на мосту столкнулись два седельных тягачи «MAN» и «Scania». Водитель «MAN» погиб.

Об этом сообщают «Новости-N».

Водитель «MAN» ехал по объездной дороге в направлении Николаева. Перед селом Зайчевское, на мосту через реку Ингул, водитель не справился с управлением – фура с полуприцепом «сложилась» и врезалась в ехавший во встречном направлении седельный тягач «Scania».

В результате ДТП водитель автомобиля «MAN» погиб на месте происшествия. Чтобы извлечь его из кабины, пришлось вызвать спасателей. Водитель «Scania» не пострадал.

Оба автомобиля получили механические повреждения. Из полуприцепа «Scania» начало выливаться молоко — оказалось, что фура везла молочные продукты в упаковках.

Из-за столкнувшихся автомобилей проезд по мосту оказался полностью заблокированным в обоих направлениях. Соответственно, заблокированным оказалось и движение по объездной дороге. Полицейские направляли весь транспорт в объезд.

Напомним, как в Николаеве на железнодорожном переезде состав врезался в прицеп фуры.