В России микроавтобус с украинцами врезался в грузовик – погибли восемь человек

В Псковской области произошло лобовое столкновение грузовика Volvo и микроавтобуса Mercedes, погибли восемь граждан Украины. Еще двоих человек, украинца и белоруса, госпитализировали.

Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург - Невель, около деревни Руда. Известно, что автобус не был маршрутным такси, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

- Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие – граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа, – уточнила глава района Светлана Василькова.

В местном комитете здравоохранения сообщили, что состояние двоих госпитализированных оценивается как средней тяжести. Угрозы их жизням нет.

- У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу, – заявила глава регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Напомним, в Воронежской области Российской Федерации автобус с украинцами врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека.