В Днепре в полицию сообщили, что во дворе стоит брошенный патрульный автомобиль - оказалось, что его вылепили из снега

В Днепре ночью неизвестные слепили из снега полицейскую машину в натуральную величину и раскрасили её баллончиком.

Об этом пишет Информатор.

Так, в полицию позвонила девушка и рассказала, что увидела брошенный служебный автомобиль. Мол, он стоит во дворах на улице Холодильной, полностью покрытый снегом. На место сразу же направили экипаж.

Разумеется, ничего, кроме снеговика в виде полицейской машинки, патрульные не нашли. Заявительница же исчезла. Инспекторы сообщили о ложном вызове командирам и продолжили патрулирование.

Ранее сообщалось, что на Одесчине слепили рекордного снеговика.