В Днепре в полицию сообщили, что во дворе стоит брошенный патрульный автомобиль - оказалось, что его вылепили из снега

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В Днепре ночью неизвестные слепили из снега полицейскую машину в натуральную величину и раскрасили её баллончиком.

Об этом пишет Информатор.

Так, в полицию позвонила девушка и рассказала, что увидела брошенный служебный автомобиль. Мол, он стоит во дворах на улице Холодильной, полностью покрытый снегом. На место сразу же направили экипаж.

Разумеется, ничего, кроме снеговика в виде полицейской машинки, патрульные не нашли. Заявительница же исчезла. Инспекторы сообщили о ложном вызове командирам и продолжили патрулирование. 

Ранее сообщалось, что на Одесчине слепили рекордного снеговика.

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия