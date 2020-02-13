Полиция разыскивает свидетелей столкновения двух тягачей на мосту в Николаевской области

Полиция расследует обстоятельства произошедшего около 02:00 13 февраля дорожно-транспортного происшествия с участием двух седельных тягачей на мосту через реку в Ингул, в котором погиб один из водителей, поэтому разыскивает свидетелей трагедии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, ДТП с участием «MAN» и «Scania» произошло на мосту через реку Ингул в районе села Зайчевское Витовского района. 42-летний водитель автомобиля «MAN» погиб на месте происшествия. Чтобы извлечь его из кабины, пришлось вызвать спасателей. 47-лений водитель «Scania» не пострадал.

Событие квалифицированы по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть»). Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

«Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевших указанное автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 050-013-01-48, 102», – обратились в полиции.

Напомним, как в Николаеве на железнодорожном переезде состав врезался в прицеп фуры.