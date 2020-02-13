В Амстердаме прогремел еще один взрыв, есть пострадавший

На предприятии в Амстердаме произошел взрыв неизвестной посылки, один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал NU.nl.

Это четвертый за двое суток инцидент. Сегодня ранее информацию о

третьем подозрительном письме сообщили вовремя, саперы обезвредили бомбу, никто не пострадал.

Взорвать пытались офис компании Unisys, которая занимается платежными операциями. По данным полиции, письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах.

Напомним, 12 февраля в Нидерландах прогремели два взрыва – один из них в столице.