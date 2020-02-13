Во Львове отказали в продлении аренды традиционному книжному форуму – место в ДК отдали владельцам ночных клубов

Детский форум и Форум издателей вытесняют из Львовского дворца искусств.

Об этом на своей Facebook-странице написала основательница и президент ОО «Форум издателей» Александра Коваль.

По ее словам, директор Дворца искусств Юрий Визняк с разрешения Львовского областного совета сдал в аренду галерею дворца, а директор Львовской картинной галереи Тарас Возняк запретил устанавливать палатки во дворе и даже установил на территории забор.

«А что теперь будет с главным культурным фестивалем страны? Кто-то из городской или областной власти обеспокоен этой ситуацией?» - подчеркнула она.

Как рассказали в комментарии Читомо в пресс-службе ОО «Форум издателей», форум стал первым массовым мероприятием во Дворце искусств после его открытия в августе 1996 года и традиционно проходит каждый год в этом помещении.

«Сейчас главным риском для нас является обеспечение безопасности участников и посетителей, которое для любого массового мероприятия является приоритетом. Мы не сможем обеспечить надлежащий вход и выход людей, особенно в случае оперативной эвакуации участников (3 тысячи человек) и посетителей (10 тысяч человек ежедневно) в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также это усложняет разгрузки/загрузки книг, что повлечет блокировку улицы Коперника и создаст ограничения движения транспорта. По организационным деталей, то это сделает невозможным застройку выставочных стендов в галерее, обеспечения электроснабжения для участников ярмарки и проведение мероприятий во дворе Дворца искусств, а как следствие - произойдет уменьшение количества участников книжной ярмарки и экспонированной литературы», - объясняют организаторы выставки.

Они надеются на поддержку СМИ и общественности в вопросе отмены Управлением имуществом общей собственности Львовского областного совета решения относительно аренды галереи Дворца искусств к появлению во Львове соответствующей локации, которая будет иметь надлежащие условия для проведения Форума издателей и других массовых мероприятий.

«Форум издателей уже давно перерос Дворец искусств. И организаторам, и участникам, и посетителям было бы значительно легче и комфортнее в новом выставочном центре. К сожалению, до сих пор во Львове нет помещения или открытой площади под застройку для проведения таких массовых мероприятий как Форум издателей и другие. На сегодня ни одна локация во Львове не может обеспечить проведение книжной ярмарки в пешей доступности с местами и заведениями, в которых во время Форума происходят события литературного фестиваля, или объединить книжную ярмарку и литературные события под одной крышей», - подчеркивают в пресс-службе организации.

В то же время приемлемым для них вариантом будет получение письменных гарантий на беспрепятственное использование части Дворца искусств в пригодном состоянии для обеспечения деятельности книжной ярмарки и безопасности участников и посетителей.

«Мы поддерживаем развитие Дворца искусств - нашего многолетнего партнера, при этом искренне надеемся, что архитектурные и организационные изменения, направленные на это развитие, не поставят под угрозу дальнейшее проведение Форума издателей», - отмечают в ОО «Форум издателей».

Как пишет издание ZAXID.net, более 420 м2 Львовского дворца искусств получили в аренду владельцы нескольких ночных клубов и стрип-баров во Львове. Конкурсная комиссия Львовского областного совета, которая является формальным владельцем Дворца, отдала его часть в аренду компании ООО «Львовские события», созданной менее трех месяцев назад - отказав при этом двум другим компаниям, которые предлагали более выгодные условия.

Юрий Визняк не отрицает возможности открытия на арендованном пространстве ресторана или кафе.

«Главное - это художественное направление. Если там будет кафе - мы не возражаем, но это будет означать, что там так же будут выставляться и картины, и скульптуры. У нас будет много мероприятий и мы не против, если нас будут обеспечивать фуршетами», - заявил он.

Ранее сообщалось, что американское издательство поместило на обложки известных книг темнокожих героев – после негативных отзывов презентацию отменили.