В Николаеве из-за аварии на коллекторе два маршрута трамваев на время закроют, а третий – «урежут»

В Николаеве из-за аварийной ситуации на самотечном коллекторе на перекрестке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского временно прекратят движение трамваев по проспекту.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Коллектор расположен вблизи трамвайных сетей и под остановочным комплексом на улице Космонавтов.

С 14 февраля с 10:00 до 17 февраля прекратят движение трамваи маршрутов №7 и №10. Трамвай №1 будет двигаться по измененному маршруту: Яхт-клуб – обычный маршрут до 6-й Слободской – по 6-й Слободской до 3-й Военной – и в обратном направлении.

Напомним, что в Николаеве регулярно случаются аварии на канализационных коллекторах. В частности, недавно из-за аварии на улице Потемкинской на время изменили маршрут трамваев. Ранее генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявлял, что в Николаеве 60% канализационных коллекторов непригодны для эксплуатации.