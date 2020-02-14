В Полтаве полицейский спас мужчину, у которого остановилось сердце

В Полтаве полицейский охраны Дмитрий Кунерт оказал первую помощь и помог спасти 32-летнего мужчину, который потерял сознание в супермаркете.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Полтавской области.

Полицейский возвращался домой со службы, зашел в супермаркет и, находясь у кассы, услышал громкий звук. Оглянувшись, офицер увидел, что на полу лежит мужчина, оказался, что посетитель магазина внезапно потерял сознание и упал.

Во время осмотра полицейский не обнаружил у мужчины признаков жизни. Поэтому сориентировавшись в ситуации, Дмитрий сразу приступил к оказанию первой домедицинской помощи.

«Понимая, что мужчина может в ближайшие минуты погибнуть в результате остановки сердца, офицер полиции перевернул его на бок, разжал челюсть и, освободив дыхательные пути, начал сердечно-легочную реанимацию. Одновременно работники заведения вызвали «скорую». Вскоре сердце мужчины начало свою работу, дыхание выровнялось, и он постепенно начал приходить в себя», - сообщили в полиции.

- Стрессовая для окружающих ситуация заставила меня действовать быстро, поскольку от этого зависела жизнь человека, - сообщил офицер полиции Дмитрий Кунерт.

Врачи скорой помощи прибыли на место происшествия через несколько минут и забрали пострадавшего для дальнейшего предоставления профессиональной помощи в медицинское учреждение. По словам врачей, меры по реанимации полицейский предпринял вовремя и на достаточно высоком профессиональном уровне.

Напомним, что ранее николаевские патрульные спасли нетрезвую женщину, которая хотела прыгнуть с моста из-за семейных проблем.