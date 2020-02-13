В Николаевском районе произошел взрыв в котельной – обошлось без пострадавших

В селе Ивановка Николаевского района (Нечаянская ОТГ) 13 февраля произошел взрыв в котельной.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По предварительным данным, взрыв твердотопливного котла произошел из-за нарушений при эксплуатации. К счастью, обошлось без пострадавших, но из-за взрыва повреждено помещение котельной, разрушены две стены. Данная котельная обслуживает местные школу и детский сад.

Фото - Руслан Нерода, ГСЧС.

Напомним, что в 2016 году в офисном центре в Николаеве взорвалась котельная.