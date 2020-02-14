В Китае разыскивают журналиста, который поехал освещать работу больницы по борьбе с коронавирусом и пропал

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на Комитет защиты журналистов.

Чен Циуши поехал в город Ухань из Пекина 24 января и снимал видеосюжеты о вспышке нового коронавируса. В них журналист рассказывал, что в местных больницах не хватает ресурсов и они пытаются справиться с большим количеством пациентов.

На YouTube-канале журналиста 440 тысяч подписчиков и более 250 тысяч подписчиков в Twitter.

6 февраля Чен Циуши сказал своим родным, что планирует рассказать о новой больнице, которую построили в Ухане, чтобы разместить часть больных коронавирусом. С тех пор его не видели и вестей от него не было.

В Комитете защиты журналистов требуют от властей Уханя ответа на вопрос, удерживают ли они журналиста Чена Циуши. И если это так, то его требуют немедленно освободить.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что правительство Украины создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая. В то же время Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса.

Глава Ровенского областного лабораторного центра Роман Сафонов сообщил на своей странице в Facebook, что у девушки, которая вернулась из Китая, и у которой было подозрение на новый коронавирус, на самом деле оказалась другая болезнь – аденовирус. Ранее на Львовщине госпитализировали двух человек, вернувшихся из Китая.

В Николаевской ОГА прошло совещание по коронавирусу, тогда планировали, что будут дезинфицировать транспорт и отменят массовые мероприятия.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям ОГА, в том числе и Николаевской, усилить меры защиты от коронавируса на местном уровне.