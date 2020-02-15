Во Львове два автомобиля наехали на пожилую работницу коммунальных служб – женщина погибла

Во Львове 14 февраля, около 07:25, на улице Липинского работницу коммунальных служб сбили два автомобиля и женщина умерла на месте ДТП.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Львовской области.

«Как предварительно установили правоохранители, на 65-летнюю женщину, работницу одного из львовских коммунальных предприятий, совершили наезд два автомобиля - «Фольксваген», которым управлял 71-летний житель Львова и «Пежо», за рулем которого находился 38-летний киевлянин», – говорится в сообщении.

Напомним, как 15 сентября 2016 года в Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе) автомобиль «BMW» сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку. В автомобиле в момент совершения ДТП находилось два или три человека, которые накануне отдыхали в ночном клубе. Все они после трагедии сбежали. Спустя время, полиция задержала одного из них - Дмитрия Кононенко, который был за рулем машины в момент трагедии. По версии следствия, в момент ДТП Кононенко находился в нетрезвом состоянии и двигался на автомобиле «BMW» со скоростью около 100 км/ч.

3 мая 2017 года Заводский районный суд Николаева признал виновным в совершении уголовных правонарушений предусмотренных части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), части 1 статьи 135 («Оставление в опасности») Уголовного кодекса Украины и приговорил Дмитрия Кононенко к восьми годам лишения свободы.