В Николаеве спасатели потушили пожар в Варваровке, где загорелась крыша коттеджа

В Николаеве утром 14 февраля спасатели потушили пожар кровли двухэтажного частного жилого дома на улице Бугская в Варваровке.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На место пожара прибыли сотрудники двух пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра. Пожар локализовали и ликвидировали на площади 40 кв.м, его причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и оборудования.

Напомним, что ранее в Николаеве во время пожара погибла женщина.