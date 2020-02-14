В центре Николаева водитель «Toyota Camry» въехал в столб – его забрала «скорая»

В Николаеве в пятницу, 14 февраля, водитель автомобиля «Toyota Camry» врезался в столб на улице Шнеерсона.

Об этом сообщают «Новости-N».

Водитель «Toyota» двигался со стороны проспекта Центрального в направлении улицы Адмиральской. Сразу за пересечением улиц Шнеерсона и Потемкинская, водитель не справился с управлением и въехал в столб. Как сообщили сотрудники патрульной полиции, мужчине стало плохо.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, которая госпитализировала пострадавшего. По предварительным данным, у него перелом ноги.

Транспортное средство получило значительные механические повреждения и его пришлось эвакуировать.

Фото: «0512», «Новости-N».

Напомним, как в центре Николаева водителю «Lexus» стало плохо за рулем и он въехал в две легковушки – медики пытались его спасти, но он умер.