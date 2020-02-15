В Очакове ВАЗ сбил пожилую женщину – пострадавшая погибла на месте

14 февраля в Очакове (Николаевская область) автомобиль ВАЗ 2111 сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 17:45 возле дома №13 по улице Первомайская. 65-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель автомобиля ВАЗ 2111 совершил на нее наезд, женщина скончалась на месте от полученных травм.

Инцидент квалифицирован по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

«Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие ДТП, либо полезные для следствия сведения, сообщить по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 093-714-45-20, 102», - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове два автомобиля наехали на пожилую работницу коммунальных служб – женщина погибла.