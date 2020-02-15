Иностранец, который пытался въехать в Украину на «BMW» с советской символикой, снова поскандалил с пограничниками

В пункте пропуска «Кучурган» Белгород-Днестровского пограничного отряда житель Республики Молдова заявил, что является гражданином СССР и демонстративно не признает Украину и ее власть. Ему запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Мужчина вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима. Украинских пограничников он обвинял в госизмене, правда по законодательству СССР, призвал переходить на сторону «советского союза». Также нарушитель нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.

Отмечается, что этот мужчина уже не первый раз нарушает украинское законодательство. В прошлом году, 30 декабря, он въезжал в Украину на автомобиле «BMW» с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики. Тогда автомобиль изъяли и передали в полицию, а нарушителя вернули в Молдову.

На этот раз иностранца задержали. На него составили админпротоколы за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска (по статьям 185-10 и 202 КУоАП). Также молдованину запретили въезд в Украину на 3 года.

Ранее сообщалось, что погранслужба на три года запретила въезд в Украину россиянину, который прилетел с георгиевской лентой на чемодане.