Патрульные задержали николаевца, который ночью разбил арт-объект – их внимание привлекли прохожие, которые начали с ним ссориться

Патрульные с помощью неравнодушных прохожих задержали молодого человека, который разбил сердце в надписи «I love Mykolaiv».

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Напомним, что в ночь на 15 февраля вандалы опять повредили надпись «I love Mykolaiv».

Около 01:00 патрульные увидели, как на проспекте Центральном неподалеку от улицы Соборная конфликтуют две компании горожан. Когда полицейские подошли, чтобы выяснить обстоятельства и прекратить потасовку, им сообщили, что конфликт возник по поводу того, что один из парней другой компании повредил коммунальное имущество.

Как выяснилось, 18-летний житель города проходя с друзьями мимо городского арт-объекта «I love Mykolaiv» на углу проспекта Центрального и улицы Соборная нанес удар по одной из букв, и разбил ее. Неравнодушные граждане заметили это и решили догнать его чтобы задержать, именно на этом моменте их заметил патрульный экипаж.

Молодого человека, на которого прямо указали свидетели, инспекторы доставили в Центральный отдел полиции и передали следователям для установления всех обстоятельств дела.

«Спасибо неравнодушным гражданам, не стояли в стороне! Вместе - сила!» - написали патрульные.

Напомним, что в Николаеве уже на второй день после установки «подбили» одну из букв в надписи «I love Mykolaiv». А 20 апреля неизвестный парень сел на «сердце» в фотозоне «I love Mykolaiv» и повредил его. В сентябре 2019 арт-объект решили убрать, чтобы отремонтировать и укрепить.