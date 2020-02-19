Черный ящик самолета «МАУ» поврежден, но его можно отремонтировать и расшифровать, - Иран

Бортовой самописец сбитого под Тегераном самолета «МАУ» поврежден, однако после ремонта его можно будет расшифровать.

Об этом сообщил министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами, передает иранское информагентство IRNA.

«Амир Хатами сказал в среду, что иранскую оборонную промышленность попросили помочь отремонтировать серьезно поврежденный черный ящик украинского авиалайнера», - сказано в сообщении.

При этом Хатами добавил, что после ремонта черный ящик будет расшифрован.

Как известно, самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

Ранее в Иране заявили, что не намерены отдавать «черные ящики» с самолетов МАУ, но и сами расшифровывать не будут.