На Николаевщине спасатели снова тушили пожары на открытых территориях – в одном случае предполагают поджог

За 19 февраля николаевские спасатели дважды привлекались к тушению пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о первом случае поступило в 15:10. Пожар сухой травы на открытой территории возник в селе Дорошовка Вознесенского района области. Спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части в 15:45 пожар локализовали и в 16:30 полностью ликвидировали на площади 2 га. Предполагаемая причина ее возникновения - неосторожное обращение с огнем неизвестных граждан.

О пожаре тростника на открытой территории Мешково-Погореловской ОТГ Витовского района сообщили в 16:34. Пожарные 16-й ГПСЧ в 16:57 локализовали и в 17:20 ликвидировали пожар на площади 3000 квадратных метров. Вероятной причиной возникновения стал поджог.

Всего от ГСЧС к работе привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, что 18 февраля на Николаевщине из-за поджогов произошло два пожара на открытых территориях.